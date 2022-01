ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Anlass der Studie ist eine Mittelung des Konsumgüterkonzerns, die 50 Milliarden britische Pfund schwere Offerte für die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline nicht erhöhen zu wollen. Ein Deal erscheine nun unwahrscheinlicher, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unilever gehöre derweil zu den Branchenunternehmen, die in den letzten Jahren zu wenig investiert hätten und ihr Produktangebot wohl auch umbauen müssten./mis/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:39 / GMT



