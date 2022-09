NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit Blick auf die begonnene Chefsuche auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Ein neuer Konzernlenker sollte bei dem Konsumgüterhersteller nicht aus den eigenen Reihen kommen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Unternehmen herrsche eine exzessiv auf sich selbst gerichtete Kultur, es fehle an kritischer Distanz und Offenheit. Auch nach dem Einzug des aktivistischen Investors Nelson Peltz in die Konzernführung und dem Umbau müsse noch mehr passieren, um Unilever aufzurütteln./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 18:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.