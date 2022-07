NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem guten ersten Halbjahr des Konsumgüterherstellers. Dieser habe die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft, dem operativen Ergebnis und dem Ergebnis je Aktie übertroffen. Zudem verwies er auf die angehobenen Jahresziele für das Umsatzwachstum./ck/mis



