LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Trotz der Lockdowns in Europa sei die Nachfrage nach Eiscreme außerhalb der eigenen vier Wände groß gewesen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und ein starker Anstieg der Nachfrage nach zuhause konsumierbarer Eisreme habe für ein überraschend gutes Abschneiden der Markensparte Foods & Refreshment gesorgt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.