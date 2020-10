LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever PLC von 5500 auf 5480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Der Supertanker wendet", schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob aufgrund des starken US- und Hygieneartikelgeschäfts erneut seine Schätzungen an. In den nächsten Monaten dürfte es auch hinsichtlich der Verschmelzung mit den NV-Aktien mehr Klarheit geben./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 06:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 06:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.