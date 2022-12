NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Unilever von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 4280 auf 3500 Pence gesenkt. Value-Aktien aus der Konsumgüterbranche hätten ihre Zeit nun hinter sich, für 2023 sei angesichts der Erwartung einer beginnenden Rezession daher eine Neuausrichtung gefragt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. "Quality" dürfte dann wieder besser abschneiden als "Value". Daher habe er Unilever, Danone und Lindt abgestuft. Die Bewertung der Unilever-Aktie impliziere, dass dem Unternehmen die Kehrtwende gelinge. Es sei aber noch zu früh für eine solche Annahme./ck/ajx;