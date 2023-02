NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 4850 auf 4650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Margenerwartungen und seine Schätzungen für das diesjährige Ergebnis je Aktie. Für das Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns zeigte er sich aber zuversichtlicher als bisher./gl/edh;