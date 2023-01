NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Wie der Analyst Raj Jilka in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, wurde der Konsumgüterkonzern auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Begründet wurde dies mit dem Optimierungspotenzial, das Unilever aus eigener Kraft besitzt./tih/edh;