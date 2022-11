NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 4600 auf 4500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass der Konsumgüterkonzern die Inflationsherausforderung meistern könne, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er gehe davon aus, dass das Margenziel für 2023 nicht nur erreichbar, sondern dass die Konsensschätzung sogar zu niedrig sein könnte./edh/la;