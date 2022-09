FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 4600 auf 4500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe die Konsumgüterhersteller positiv, und Unilever zähle hier zu seinen bevorzugten Werten, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Firma dürfte Einsparungen aus sinkenden Rohstoffpreisen unter anderem für Forschung und Entwicklung verwenden, und der Markt dürfte für ein stärker investiertes Unternehmen höhere Bewertungen zahlen./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.