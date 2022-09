NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever anlässlich des angekündigten Rücktritts von Konzernchef Alan Jope auf "Buy" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Die Personalie sei früher als erwartet bekannt gegeben worden, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterkonzerns. Nun ergeben sich eine Gelegenheit, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen und einen Wertzuwachs für diese zu realisieren. Angesichts des Wunsches des Marktes nach Veränderung seien die Chancen für eine interne Lösung eher gering./la/he



