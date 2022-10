NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einem Treffen mit Finanzvorstand Stefano Porro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Delphine Lee bezeichnete die Aussagen des Managers als "relativ konstruktiv" und hob ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie leicht an. Im Aktienkurs sei eine Rezession bereits eingepreist, das Chance/Risiko-Profil sei daher sehr attraktiv, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;