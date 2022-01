NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach der Vorlage der Quartalszahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, wobei die Erträge und auch die Kosten besser gewesen seien als vorab angekündigt, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das harte Kernkapital (CET1) sei höher als erwartet ausgefallen. Sie hob wegen höherer Erwartungen an die Erträge im Kerngeschäft nun ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2022 bis 2024 an./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 19:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 02:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.