Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen zum vierten Quartal von 17,20 auf 21,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für die italienische Großbank gehe es mit Volldampf voran - vermutlich sogar schneller als vom Management erhofft, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsenserwartungen seien deutlich übertroffen worden. Sie hoh daraufhin ihre Gewinnerwartungen bis 2025 an./tih/knd/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 04:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.