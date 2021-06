ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unicredit von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 8,80 auf 12,50 Euro angehoben. Trotz der Kursrally nach den Zahlen zum ersten Quartal habe die Aktie der italienischen Bank noch Luft nach oben, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bevorzugt sie nun gegenüber dem Papier der heimischen Konkurrentin Intesa Sanpaolo. Für Unicredit sprächen der hohe Kapitalüberschuss, dank dem der Konzern radikal umgebaut werden könne und der Spielraum für umfangreiche Aktienrückkäufe gebe, sowie das Renditeziel. Die Präsentation der neuen Unternehmensstrategie auf einer Kapitalmarktveranstaltung im zweiten Halbjahr sei ein weiterer Kurstreiber./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 03:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





