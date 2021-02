ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Angesichts der Risiken für die Gewinnentwicklung bleibe er zurückhaltend, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nichtsdestotrotz mache die Bank bei der Kapitalausstattung Fortschritte. Cighi wertet nun auf die neue Kapitalverwendungsstrategie unter dem neuen Vorstandschef./ajx/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.