NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Angesichts höherer Anforderungen an die Kapitalausstattung der Bank rechnet Analyst Chris Hallam nun mit Ausschüttungen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro. Das seien rund 700 Millionen Euro weniger als zuvor geschätzt, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh;