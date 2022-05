HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unicredit von 12,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Engagements in Russland zähle die Aktie der Bank seit Jahresbeginn zu den schwächsten Branchentiteln in der Eurozone, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehr Klarheit über die in Russland erwarteten Verluste und die regulatorische Zustimmung zum Rückkuf von Aktien sollten aber das Anlegervertrauen stärken. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei übertrieben./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



