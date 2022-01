FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Ein Medienbericht über ein Kaufinteresse an der russischen Otkritie Bank habe den Aktienkurs der Unicredit erheblich belastet, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Rückzug von der Prüfung einer solchen Übernahme sollte folglich für Erleichterung sorgen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 06:58 / GMT



