ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit nach dem Scheitern der Gespräche über einen Kauf der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,45 Euro belassen. Die Übernahme wäre eine wenig riskante Möglichkeit gewesen, den Gewinn zu steigern, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher enttäusche der Schritt etwas. Es blieben aber auch so Kurstreiber übrig. Hier richteten sich die Blicke nun auf den anstehenden Kapitalmarkttag./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 00:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 00:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.