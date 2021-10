ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit von 13,55 auf 14,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die von der italienischen Bank mit Blick auf den Ende Oktober anstehenden Quartalsbericht gemachten Aussagen seien ermutigend, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ertragsprognose stehe und auch in puncto Kreditkosten äußere sich das Geldinstitut zunehmend zuversichtlich. Dies sei zwar nicht bahnbrechend, sollte die günstig bewerteten Aktien aber stützen./tav/tih



