NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Unicredit von 12,25 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kapitalzuteilungspläne im vierten Quartal zusammen mit Signalen eines sich erholenden Kreditwachstums sollten die Kursdynamik anfachen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu südeuropäischen Banken. Die Margenaussichten beurteilt der Experte weiter negativ. Die jüngsten Trends seien aber nicht alle schlecht gewesen. BBVA und Unicredit bleiben seine "Top Picks" im südeuropäischen Bankensektor./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 16:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.