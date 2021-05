HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unicredit von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 12 Euro angehoben. Analyst Michael Christodoulou nennt in einer am Montag vorliegenden Studie mehrere Gründe, warum die Italiener ihren Bewertungsabschlag gegenüber der Branchenkonkurrenz verringern dürften. Dazu zähle insbesondere eine geringere Unsicherheit über die strategische Ausrichtung. Zudem dürfte die Gewinnentwicklung ihren Boden gefunden haben./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.