LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12 auf 10 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf 2023 sei der Sportartikelhersteller im Vergleich zu typischen Großhändlern besser positioniert, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen an, reduzierte aber den in ihrem Modell berücksichtigten Bewertungsmultiplikator./tih;