NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Registrierungserklärung zur Notübernahme der ehemaligen Konkurrentin Credit Suisse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die eingereichten Pro-forma-Zahlen der Schweizer Großbank seien hilfreich, signalisierten aber auch noch viele Ungewissheiten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek;