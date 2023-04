NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Bereinigt um hohe Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten habe die Schweizer Bank die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Anke Reingen am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick für den diesjährigen Zinsüberschuss lasse indes sinkende Konsensschätzungen erwarten./gl/bek;