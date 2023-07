NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. nach ersten Quartalsberichten von US-Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Die Trends in den USA wirkten insgesamt solide, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Europäische Banken dürften aber noch besser abschneiden als ihre US-Konkurrenten. Seine Top-Empfehlungen in Europa sind neben UBS die Häuser Intesa Sanpaolo, Julius Bär, Banco Sabadell und Allied Irish Banks./tih/tav;