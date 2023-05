NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Die nun bekannte Konzern- und Führungsstruktur im Zuge der Fusion mit der Credit Suisse sei ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Dienstag in einer ersten Reaktion./ag/mf;