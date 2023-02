NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS nach Geschäftszahlen von 20,70 auf 23 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dynamik bei den Erträgen der Bank beschleunigen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umfangreichere Aktienrückkäufe der Großbank und niedrigere Rückstellungen würden von höheren Kosten nur teilweise aufgezehrt./bek/mis;