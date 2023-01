NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,70 Franken belassen. Auf den ersten Blick seien die Erwartungen bestenfalls erfüllt worden, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege aber auf den positiven Perspektiven für das Nettozinseinkommen im Jahr 2023, den Kosten und den Aktienrückkäufen./tih/mis;