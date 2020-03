NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die UBS von 15 auf 14 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für Schweizer Banken wegen des sich weiter eintrübenden Ertragsumfelds. Er verwies auf das herausfordernde Konjunkturumfeld, die tiefen Zinsen, die schwachen Aktienmärkte sowie die geringeren Zuflüsse in der Vermögensverwaltung./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 17:05 / GMT





