NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 19 auf 17 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete das niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit geringeren verwalteten Anlagen der Investmentbank. Zudem sei das Geldhaus bei den Kosten nicht sehr flexibel. Der Aktienkurs spiegele das längerfristige Potenzial jedoch nicht wider./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 14:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 14:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.