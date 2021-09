ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UBS vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Das dritte Quartal der Schweizer Bank dürfte solide ausfallen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Prognose. In Zeiten robuster Finanzmärkte dürfte sich der Aktienhandel positiv bemerkbar gemacht haben. Er nahm auch Bezug zur Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Hier sei das direkte Engagement der UBS nur unwesentlich./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 03:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.