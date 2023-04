NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UBS nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Der Nettogewinn der Schweizer Bank habe lediglich wegen Kosten für einen Rechtsstreit in den USA enttäuscht, schrieb Analystin Flora Bocahut am Dienstag in einer ersten Reaktion. Um diese bereinigt, entspreche er der Konsensschätzung, liege aber knapp unter ihrer Prognose. Zur anstehenden Übernahme der heimischen Konkurrentin Credit Suisse habe es nicht viel Neues gegeben, sondern lediglich Informationen zum zeitlichen Ablauf./gl/bek;