HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat UBS von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 10,50 auf 11,00 Franken angehoben. Die Papiere der Schweizer gehörten im bisherigen Jahresverlauf zu den Branchenbesten, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun rechne er mit einer Atempause. Das schwierige Wirtschaftsumfeld und die länger anhaltende Niedrigzinsphase limitierten weiteren Spielraum./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



