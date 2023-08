FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS vor dem erstmaligen Zahlenwerk nach der Übernahme der Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Trotz deutlich überdurchschnittlichen Abschneidens in den vergangenen Wochen glaube er weiterhin daran, dass die bereits vorteilhaften mittelfristigen Marktschätzungen nochmals anziehen könnten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die UBS sei auf einem vernünftigen Weg und der Gegenwind nicht so stark wie befürchtet./ajx/mis;