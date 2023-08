FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die UBS nach einer Einigung im "Ramsch-Hypotheken-Fall" in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Die Großbank habe nun einen ihrer prominentesten Streitfälle gelöst, ohne zusätzliche Reserven zu benötigen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine weitere positive Neuigkeit, da Risiken verringert würden und Potenzial für Aktienrückkäufe im Zeitverlauf freigesetzt werde. Dies alles sei aber "mehr eine Sommerbrise als ein Sturm"./ck/edh;