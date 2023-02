FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 22 auf 24 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe drei Gründe, um für die Aktie der Schweizer Großbank positiv gestimmt zu bleiben, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte dabei die Vermögensverwaltungs-Sparte, das Heimatgeschäft in der Schweiz und anstehende Aktienrückkäufe./tih/edh;