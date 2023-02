NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 23 auf 24 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach den Quartalszahlen der Schweizer Bank an. Die Kapitalmarktstory der UBS sehe gut aus, so die Expertin. Sie sieht noch immer Aufwärtspotenzial./ajx/bek;