FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 23 auf 22 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein gutes Management in der Vermögensverwaltung sei unter anderem wegen der derzeit geringeren Kundenaktivität, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie zu Schweizer Banken. Er hob die steigende Dynamik der UBS in diesem Bereich positiv hervor und ergänzte: Die Aktie bleibe sein "Top-Pick", während die Credit Suisse ihre Vorbild-Rolle eingebüßt habe./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 06:47 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.