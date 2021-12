FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat UBS auf ihre "Top Picks"-Liste gesetzt und bei einem weiter gültigen "Buy"-Votum das Kursziel von 19 auf 20 Franken angehoben. Die Inflation sei kein temporäres Thema, weshalb sowohl die Zinsen als auch die Aktienkurse der Banken steigen sollten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Diese Entwicklung werde aber wohl nicht geradlinig sein, was die jüngste Verkaufswelle im Zusammenhang mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron gezeigt habe. Die Branchenbewertung preise aber ohnehin noch keine zeitnahen Zinsanhebungen ein und habe entsprechend Luft nach oben, da die Zinsen 2022 das beherrschende Thema für die Banken seien. Zudem erwarte er hohe Kapitalerträge, wertsteigernde Zukäufe und eine weiterhin niedrige Risikovorsorge, was seine positive Sicht auf die Branche zusätzlich unterstütze./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 07:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.