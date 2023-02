NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der Reisekonzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen knapp verfehlt, mit dem Umsatz aber übertroffen, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick deute auf bessere Buchungen für den Winter und Sommer hin. Diese seien zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, doch die Preise seien im Vergleich zu 2019 hoch. Der Experte sieht indes weiterhin Liquiditäts- und Bilanzrisiken./gl/tih;