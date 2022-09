NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach einem Zwischenbericht auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Die Tendenz im vierten Geschäftsquartal zeige, dass der Schwung bei den Sommer-Buchungen noch anhielt, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognosen seien bestätigt worden und zu den Winter-Buchungen habe es positive Kommentare gegeben./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 02:27 / ET



