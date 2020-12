NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 2,80 auf 1,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Wie Analyst James Wheatcroft in einer am Dienstag vorliegenden Strategiestudie zum Reise- und Freizeitsektor schrieb, gehört der Reisekonzern 2021 zu den Aktien, die Anleger meiden sollten. Vorsichtig bleibe er bei Tui vor allem wegen der angespannten bilanziellen Situation und wegen des mittlerweile überholten Geschäftsmodells./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 14:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.