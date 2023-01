ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui auf "Sell" mit einem Kursziel von 99 Pence belassen. Die Erholung des europäischen Reise- und Freizeitsektors sollte sich in diesem Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei TUI stehe allerdings eine Kapitalerhöhung an, deren Erfolg nicht garantiert sei./mf/edh;