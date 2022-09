ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 155 auf 99 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024. Er begründete dies mit seiner Erwartungen, dass die Nachfrage unter nachlassenden Konsumausgaben leiden wird. Die Erwartungen an den Free Cashflow des Reisekonzerns seien zu optimistisch. Er sieht weiteres Abwärtspotenzial für die Aktien./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 21:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 21:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.