FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel mit 9,80 Euro an die jüngste Kapitalerhöhung angepasst. Der Touristikkonzern habe nach der Covid-Krise in den vergangenen Monaten eine starke operative Erholung verzeichnet, schrieb Analyst Andre Juillard in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Aufschwung dürfte sich im besonders ertragsstarken zweiten Geschäftshalbjahr (April bis September) fortsetzen. Deshalb erhöhte der Experte seine Prognosen für das operative Geschäft./edh/gl;