HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Wenn der Reisekonzern den Niedergang von Thomas Cook für sich nutzen wolle, müsse er eine aggressive Haltung etwa beim Erwerb von Start- und Landerechten des Konkurrenten einnehmen, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass Tui den Anteil exklusiv angeflogener Reiseziele auf bis zu ein Viertel seiner verkauften Fluggastplätze ausdehnen kann. Dies sichere gegen Preisdruck in der Branche ab und stärke außerdem die Verhandlungsposition gegenüber den Hoteliers./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.