LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Traton von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einem starken ersten Quartal und einem dicken Auftragsbuch geht Analyst Kai Mueller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sich in laufenden gut schlagen wird. Zudem verwies er auf das sich aufhellende Lkw-Umfeld und einen nur begrenzten Einfluss durch Halbleiter-Knappheiten. Die Jahresziele dürften gut erreichbar sein. Traton sei gut aufgestellt./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 22:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.