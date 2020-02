LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Traton von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bisher sei die Präsenz des Nutzfahrzeugherstellers in Nordamerika sehr gering, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Übernahmeangebot für den US-Hersteller Navistar, an dem Traton bisher nur minimal beteiligt ist, sei daher der nächste logische Schritt, diese schnell auszubauen. Zwar erwartet Cresswell auf kurze Sicht, dass die schwache Nachfrage auf die Ergebnisse im vierten Quartal drücken wird, sie hält die Aktie allerdings zugleich für unterbewertet./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2020 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.